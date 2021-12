Câmara adia para 2022 votação de Refis para médias e grandes empresas por falta de acordo

A proposta chegou a ser pautada no plenário nesta quinta-feira, 16, mas foi retirada da ordem do dia após discordâncias entre os deputados

A Câmara adiou para 2022 a votação do projeto de lei do Refis (parcelamento de débitos tributários) para médias e grandes empresas.

A proposta chegou a ser pautada no plenário nesta quinta-feira, 16, mas foi retirada da ordem do dia após discordâncias entre os deputados sobre o texto.

Em meio ao impasse, o relator do projeto na Casa, deputado André Fufuca (PP-MA), pediu o adiamento da discussão e que a votação ocorra no primeiro dia útil do próximo ano legislativo, em fevereiro de 2022. Antes disso, oito partidos haviam entrado em obstrução.

Estadão Conteúdo