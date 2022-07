Caixa: equipe de Pedro Guimarães é afastada

Daniella disse que, entre os afastados, está a chefe de gabinete de Guimarães e cinco consultores estratégicos

A nova presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Daniella Marques, informou, nesta segunda-feira (04), que afastou seis funcionários ligados ao ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, que é acusado de assédio moral e sexual.

Em entrevista à Globo News, Daniella disse que, entre os afastados, está a chefe de gabinete de Guimarães e cinco consultores estratégicos. Ela ainda informou que irá apurar com rigor e independência as denúncias feitas contra o ex-presidente.

Pedro Guimarães deixou o cargo na última semana, após uma série de denúncias feitas por funcionárias do banco, que afirmaram terem sofrido abordagens de Guimarães. Ele nega as acusações.

“Isso tem que ser apurado. Eu, como mulher, não acho aceitável que haja indício de assédio sexual”, disse Marques.

Segundo a nova presidente, o número de demissões pode ser ainda maior, chegando a 20 saídas. “Quando se chega a um cargo dessa natureza, é preciso compor a própria equipe. São 20 consultores. Provavelmente, vou afastar os 20. Quero criar um núcleo de trabalho do meu jeito: descentralizado e temático”, continuou.

Além das investigações do próprio banco, o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) também estão apurando as denúncias.