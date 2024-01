Caixa aprova loteamento de vice-presidências para o centrão

A articulação para o loteamento da Caixa fez parte de um acordo entre o presidente da República e o centrão com o objetivo de melhorar

JULIA CHAIB

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal aprovará nesta terça-feira (23) o nome de sete novos vice-presidentes do banco, que vão contemplar indicações de partidos políticos. A divisão foi negociada entre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A articulação para o loteamento da Caixa fez parte de um acordo entre o presidente da República e o centrão com o objetivo de melhorar a relação entre Executivo e Congresso.

Coube ao presidente da Câmara indicar o chefe do banco, Carlos Vieira, e definir a partilha das vice-presidências. Segundo integrantes do Palácio do Planalto, as sete vice-presidências que serão confirmadas nesta terça vão atender as indicações de PP, PL, Republicanos e PDT.

No total, a Caixa tem 12 vice-presidências, das quais sete serão alteradas. Há a previsão ainda de que seja criada uma nova, a vice-presidência de Sustentabilidade.

De acordo com articuladores do governo, três vice-presidências ficarão na cota do PP: Pedro Emírio de Almeida Freitas Filho na vice-presidência Agente Operador; Marcelo Campos Prata na vice-presidência de Logística, Operações e Segurança; e Tarso Duarte de Tassis na vice-presidência de Atacado.

Já Laércio Roberto Lemos de Souza ocupará a vice-presidência de Tecnologia e Digital na cota tanto do PP como do Republicanos.

Ao PL está atribuída a indicação de Paulo Rodrigo de Lemos Lopes na vice-presidência de Negócios de Varejo. Segundo governistas, o nome de Francisco Egídio Pelúcio Martins, na vice-presidência de Pessoas, é de indicação do PDT.

A vice-presidência de Rede de Varejo, por sua vez, ficará com Adriano Assis Matias, e é considerada uma indicação pessoal do presidente da Caixa.

Ao contrário do que gostaria, o centrão não deve levar, pelo menos por ora, dois cargos que eram considerados estratégicos: a vice-presidência de Governo, ocupada por Marcelo Bomfim, professor de direito apadrinhado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e a vice-presidência de Habitação Social, que coordena os pagamentos do Minha Casa, Minha Vida, é ocupada por Inês Magalhães.

Lira resolveu partilhar as vice-presidências como meio de contemplar seu grupo político na Câmara, que soma cerca de 200 deputados.

As tratativas para que ele indicasse o comando do banco foram feitas ainda no meio do ano passado, quando Lula negociou sua primeira reforma ministerial.

Em setembro do ano passado, Lula demitiu a ex-atleta Ana Moser do Ministério do Esporte para dar lugar ao então líder do PP na Câmara, deputado André Fufuca (MA). Já o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), entrou no Ministério de Portos e Aeroportos.

Já o ministro Márcio França (PSB), que perdeu seu posto para o indicado do Republicanos, assumiu o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.