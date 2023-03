Brincadeira de Lula sobre obesidade de Flávio Dino é criticada nas redes sociais

Em 2020, o Ministério da Saúde apontou que 22% dos brasileiros estão acima do peso considerado saudável

“A obesidade causa tanto mal quanto a fome. É por isso que Flávio Dino está andando de bicicleta.” Se, no discurso feito durante o lançamento do Pronasci II (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania), essas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em referência ao ministro da Justiça e Segurança Pública arrancaram risos da plateia, nas redes sociais a repercussão foi outra.

No Twitter, internautas se dividiram em classificar a declaração do petista como brincadeira e grosseria, já que obesidade é uma doença crônica, definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo.

Também durante a cerimônia realizada na tarde de quarta-feira, 15, em Brasília, Lula afirmou que a obesidade deve ser tratada pelo Estado como uma questão de saúde pública. “Vai precisar que o Estado cuide com muito carinho desse mal”, complementou.

Em 2020, o Ministério da Saúde apontou que 22% dos brasileiros estão acima do peso considerado saudável. Por outro lado, durante a pandemia, o porcentual de pessoas que vivem em condição de insegurança alimentar saltou 58,7% .

Parlamentares como Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG) usaram as redes sociais para falar sobre as declarações de Lula e a maneira como apoiadores do presidente lidaram com a situação.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Flávio Dino, mas, até a publicação da reportagem, não obteve resposta.

Estadão Conteúdo