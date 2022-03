Brasileiros refugiados da Ucrânia chegam em Brasília

A aeronave KC-390 Millennium será recebida pelo presidente Jair Bolsonaro e sua esposa, Michelle Bolsonaro, no Aeroporto Internacional de Brasília

Os 42 brasileiros resgatados na Ucrânia chegaram, na tarde desta quinta-feira (10), em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB). Além desses, 20 ucranianos, 5 argentinos e um colombiano estão sendo trazidos para o país.

A aeronave KC-390 Millennium será recebida pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua esposa, Michelle Bolsonaro, no Aeroporto Internacional de Brasília. Mais cedo, por volta das 5h20, outra aeronave também chegou com 11 passageiros e cinco tripulantes. Nessa, uma grávida e duas famílias com crianças de colo foram resgatadas.

Ao chegarem, todos passarão por exames médicos, incluindo o teste de detecção da covid-19 e vacinas contra o vírus. Os estrangeiros irão receber um visto brasileiro provisório.

Foto: TV Brasil

Foto: TV Brasil

O avião da FAB deixou Brasília no último domingo (06) e chegou apenas na Polônia, onde eles estavam, na tarde desta quarta-feira (09). Além da missão de resgatar os brasileiros, a aeronave também levou doações para o país: 9 toneladas de alimentos de alto teor nutritivo; 50 purificadores de água; meia tonelada de insumos essenciais e itens médicos.