Boulos gruda imagem em Lula e cria grupos associados a ex-presidente

Em campanha para tentar ser o candidato a deputado federal mais votado em São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) decidiu associar mais diretamente sua imagem à de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele pretende formar centenas de “grupos de ação Lula-Boulos” no estado, por meio do seu site, que terá um espaço virtual para reunir voluntários. “Cada um que se somar aos grupos de ação estará dando sua contribuição para a derrota do bolsonarismo”, afirma Boulos.

Ex-candidato a prefeito de São Paulo em 2020, Boulos vem investindo no projeto de vencer nas urnas o atual deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), mais votado na eleição de 2018 para a Câmara.

Concretizar esse objetivo seria importante para que ele se cacife para a eleição municipal de 2024, quando deve sair a prefeito da capital novamente, com o apoio do PT.