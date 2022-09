Bolsonaro volta a contrariar pesquisas e diz que vai ganhar no 1º turno

Bolsonaro cumpriu agenda na Baixada Santista nesta quarta. Antes do comício, visitou o Instituto Neymar Jr, na Praia Grande

Bruno B. Soraggi

São Paulo, SP

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a contrariar os resultados de pesquisas de intenção de voto e afirmou nesta quarta-feira (28) que vai vencer a eleição no primeiro turno. “Após a reeleição, tudo vai melhorar”, disse o chefe do Executivo em um comício em Santos, no litoral paulista.

Bolsonaro aproveitou o palanque para pedir votos em candidatos apoiados por ele e para agradar a sua base de apoiadores, com críticas ao ex-presidente Lula (PT) e à “ideologia de gênero”.

O presidente chamou o petista de “o maior ladrão da história” e disse que ele e o seu vice Geraldo Alckmin (PSB), a quem Bolsonaro chamou de “ladrão de merendas”, querem “voltar à cena do crime”.

“Mas não voltam, porque vamos ganhar no primeiro turno”, disse, arrancando aplausos da plateia.

“Defendemos cada vez mais a família tradicional. E a liberdade em sua plenitude”, afirmou ele.

Lula aparece com 52% dos votos válidos na corrida eleitoral contra Bolsonaro, que tem 34%, segundo pesquisa Ipec divulgada nesta segunda (26).

Um candidato precisa superar os 50% nessa métrica para vencer em primeiro turno -portanto Lula pode se enquadrar nesse cenário, mas no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais.

Bolsonaro cumpriu agenda na Baixada Santista nesta quarta. Antes do comício, visitou o Instituto Neymar Jr, na Praia Grande.

O jogador que dá nome ao local não esteve presente, mas gravou um vídeo mandando abraços ao mandatário e dizendo que gostaria de estar ali.

Na sequência, Bolsonaro participou de uma motociata até o local do comício.

O presidente foi acompanhado pelo ex-ministros Tarcisio de Freitas e Marcos Pontes, candidatos, respectivamente, ao Governo de SP e ao Senado pelo mesmo estado. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, também integrou a comitiva.