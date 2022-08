Bolsonaro volta a afirmar que abriu mão de poder com autonomia do BC

Com a lei que conferiu autonomia formal ao Banco Central, os poderes do governo sobre a autoridade máxima da política monetária do País ficaram limitados

O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a dizer nesta sexta-feira, 26, que abriu mão de poder com a autonomia do Banco Central. "Sendo chefe do Executivo, abri mão de poder", declarou em discurso na Associação Comercial de São Paulo (ACSP). A legislação impede, por exemplo, que o presidente e os diretores do BC sejam exonerados por fatores políticos; e ainda define um rodízio no cargo que faz com que novos governos sejam obrigados a ter indicados pelo antecessor.

Lula quer cultura como força geradora de empregos

Em sabatina, Ciro defende igualar padrão da indústria brasileira ao da chinesa Em um longo discurso recheado de palavrões na ACSP, o chefe do Executivo, candidato à reeleição, defendeu ainda que seu governo reduziu a ingerência política sobre a máquina pública, sem citar as recentes interferências na Petrobras para conter a alta dos combustíveis. Estadão conteúdo