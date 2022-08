Bolsonaro tenta pegar celular de rapaz que o criticava na frente do Palácio do Planalto

O homem foi retirado do local, e um segurança chegou a pedir que um profissional da imprensa não filmasse o que estava acontecendo

Na manhã desta quinta-feira (18), antes de seguir para São José dos Campos (SP), onde uma motociata estava planejada, Bolsonaro acabou partindo para cima de um rapaz que o criticava na frente do Palácio da Alvorada, em Brasília. O vídeo foi postado pelo portal G1.

“Eu to aqui todo dia, Bolsonaro. Quero ver se você é corajoso de sair para conversar comigo, ‘tchutchuca do Centrão. Você é ‘tchutchuca’ do Centrão, cara.” Depois, o rapaz ainda citou o ex-presidente Lula: “O Lula é ladrão também, mas esse daí tá fazendo tudo que o PT faz”, afirmou enquanto filmava a si mesmo.

O homem, que estava gravando tudo com seu celular, perguntou “Quem que me derrubou na covardia?”, e recebeu como resposta – de alguém que não foi possível identificar – que ele teria tropeçado na própria ignorância.

Nesse momento, Bolsonaro saiu do carro e foi de encontro com o rapaz, tentando tirar o celular da mão dele. “Vem cá, vem cá. Vou falar contigo”, disse o candidato à reeleição. Enquanto alguns seguranças tiraram o homem do local, outro chegou a pedir que um profissional da imprensa não filmasse o que estava acontecendo.