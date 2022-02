Bolsonaro sobrevoará Petrópolis na sexta-feira

Bolsonaro explicou que houve uma mudança na rota do voo e que pousará no Aeroporto Galeaõ, no Rio de Janeiro, em vez de Brasília

O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que irá sobrevoar a região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (18). O anúncio ocorreu durante entrevista em Moscou, capital da Rússia, onde Bolsonaro se encontra com o presidente do país, Vladimir Putin.

Bolsonaro explicou que houve uma mudança na rota do voo e que pousará no Aeroporto Internacional Tom Jobim-Galeão, no Rio de Janeiro, em vez de Brasília.

“Pretendo, ao pousar, sobrevoar a região. Conversei com Paulo Guedes [ministro da Economia] durante a madrugada. Conversei com Rogério Marinho [ministro do Desenvolvimento Regional], que já enviou o seu representante para tratar desses assuntos de calamidades para Petrópolis. Conversei também com o governador Cláudio Castro [do Rio de Janeiro], com Marinho e Guedes [para liberar] um crédito especial, é claro, para atender aos vitimados da catástrofe. Como é praxe nessas questões, há liberação do fundo de garantia [FGTS] e [recursos para] a reconstrução de obras emergenciais para restabelecer a transitabilidade na região”.

O presidente disse ainda que com parte de sua equipe sobrevoará a região em dois helicópteros. O ministro Rogério Marinho acompanhará o presidente. O secretário de Defesa Civil está na cidade.

“Pretendemos já apresentar ao prefeito [de Petrópolis, Rubens Bomtempo] o que nós podemos oferecer”, disse Bolsonaro.

As informações são da Agência Brasil