Bolsonaro, sobre crise na Ucrânia: somos um País pacifista; queremos a paz

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira que o Brasil é “pacifista e torce pela paz”, ao ser perguntado sobre o papel do País diante da viagem à Rússia, no meio da tensão militar entre o governo de Vladimir Putin e a Ucrânia.

“Somos um País pacifista, acompanhamos o que acontece no mundo, torcemos pela paz”, declarou, em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, do canal Jovem Pan News. Sobre o anúncio do Ministério da Defesa russo de que algumas tropas estão sendo retiradas da fronteira com a Ucrânia, Bolsonaro diz que entende esse distensionamento “como grande gesto por parte de Putin”. “Pregamos a paz aqui, na Ucrânia e pelo o que tudo indica uma solução está por acontecer”, reforçou.

Em novo gesto de paz, Bolsonaro disse que uma guerra não interessa a ninguém, principalmente com países nucleares. “A minha presença aqui é de que acredito numa solução pacifica para questões russas e nada mais além disso. Alguns achavam que eu não devia vir para cá tendo em vista esse contencioso, em vários países tem outros contenciosos também, como Israel.”

Durante o encontro com Putin, o chefe do Executivo brasileiro destacou ao russo que é solidário ao país e que deseja colaborar nas áreas de defesa, petróleo, gás e agricultura. A afirmação sobre solidariedade vem em meio às tensões entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente, no entanto, não citou diretamente o tema.

Estadão Conteúdo