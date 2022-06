Bolsonaro promete inflar Esplanada com mais três ministérios caso reeleito

Em relação à privatização da empresa petrolífera, o mandatário disse que a considera “muito difícil”. Ele citou o início dos estudos

Matheus Teixeira

Brasília, DF

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (6) que pretende criar mais três ministérios caso seja reeleito neste ano. O chefe do Executivo mencionou a possibilidade de recriar as pastas da Segurança Pública, da Indústria e Comércio e da Pesca.

“Pretendemos, em havendo reeleição, dividir melhor os ministérios, criar no máximo mais três para que possamos melhor administrar nosso país. Pela extensão do nosso país, se justifica isso aí”, afirmou o mandatário em entrevista ao canal Agromais, do grupo Bandeirantes.

Hoje o governo Bolsonaro tem 23 ministérios, 7 a mais do que os 15 prometidos na campanha eleitoral de 2018. Sob a gestão de Michel Temer (MDB), seu antecessor, eram 29 pastas. ​

Bolsonaro afirmou que considera “positivo o reestabelecimento” dos ministérios da Segurança Pública e da Indústria e Comércio e que “até a questão da Pesca pode ser estudada”.

No entanto, disse que a medida só deve ficar para ano que vem, caso seja reconduzido à Presidência. “Agora não porque dependeria de criação de cargos e não temos margem, manobra para isso aí”, disse.

Bolsonaro também voltou a fazer insinuações golpistas sobre as eleições deste ano e a atacar o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em especial os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso -este último deixou a corte no início de 2022.

Bolsonaro disse que “prefere deixar em aberto” sua participação em debates nas eleições e deu a entender que os ministros do TSE podem tentar evitar que ele vá para o segundo turno do pleito.

“Em havendo segundo turno -espero que haja: ministros Fachin, Barroso e Alexandre de Moraes, pelo que se vê nas ruas comigo é impossível não ter segundo turno ou é quase impossível não ganhar no primeiro.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Espero que nada de anormal aconteça e estamos trabalhando para que flua numa normalidade as eleições. O Lula com toda certeza vai fazer de tudo para não comparecer a debate”, disse.

Bolsonaro citou o voto de Fachin, atual presidente do TSE, a favor da participação do ex-presidente Lula (PT) nas eleições de 2018 e mencionou que o ministro foi indicado ao STF (Supremo Tribunal Federal) no governo petista.

“Não podemos esquecer que foi o Fachin o relator do processo que retirou o Lula da cadeia e agora está à frente do TSE. Ou seja, um tremendo desgaste para retirar Lula da cadeia, está à frente do TSE e tudo faz para que não haja transparência, obviamente, no meu entender, para eleger o Lula de forma não aceitável no meu entender”, disse.

Fachin, na verdade, é relator do processo que culminou na anulação das condenações do petista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ação que levou à soltura do ex-chefe do Executivo era relatada pelo então ministro Marco Aurélio e a decisão foi tomada em novembro de 2019, quando o STF derrubou o entendimento que permitia prisão após decisão em segunda instância.

“No meu tempo lá atrás ganhava a eleição quem tinha voto dentro da urna. Agora -parece, quero que esteja errado, é um direito meu desconfiar, é um direito meu desconfiar- espero que não ganhe as eleições quem tem amigo para contar o voto dentro do TSE”, afirmou.

Ele também disse que Barroso poderia atuar no Supremo para beneficiar o italiano Cesare Battisti. O ministro foi advogado do italiano, que foi condenado na Itália por quatro assassinatos e teve a extradição negada por Lula em 2010.

Bolsonaro prometeu extraditar Battisti quando foi eleito e, depois, o italiano fugiu para a Bolívia, onde foi preso no início de 2019 e enviado para a Itália.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro afirmou que, caso ele tivesse passado pelo Brasil depois de ter sido encontrado no país da América do Sul, Barroso poderia ter dado uma decisão para mantê-lo no Brasil.

Na entrevista, Bolsonaro também afirmou que o governo pode anunciar novas medidas para reduzir o custo do combustível no país nesta semana.

“O Paulo Guedes [ministro da Economia], espero que nos próximos dias resolva a questão dos combustíveis no tocante a impostos pelo Brasil. Ele já se demonstrou favorável a isso, tem trabalhado no tocante a isso.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Espero que nos próximos dias, até esta semana mesmo, tenhamos uma boa notícia sobre preços dos combustíveis no Brasil”, afirmou, sem dar detalhes de o que será feito em relação ao tema.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O chefe do Executivo disse que a “Petrobras tem uma ganância enorme” e criticou o “lucro exagerado” registrado pela estatal.

Em relação à privatização da empresa petrolífera, o mandatário disse que a considera “muito difícil”. Ele citou o início dos estudos feitos pelo governo para venda da Petrobras, mas disse que “dificilmente vai para frente” e que “correndo tudo certo” levaria ao menos quatro anos.