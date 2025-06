Bolsonaro pretende lançar Carlos a senador por Santa Catarina

RAPHAEL DI CUNTO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) planeja lançar o filho Carlos Bolsonaro (PL) a senador por Santa Catarina, segundo políticos e lideranças locais. A candidatura já foi discutida com o governador Jorginho Mello (PL), seu aliado, e comunicada a parlamentares.

Carlos faria uma dobradinha com Mello, que será candidato à reeleição, e com a deputada Caroline De Toni (PL). Para isso, o filho do ex-presidente precisaria estabelecer vínculo com o estado e mudar seu domicílio eleitoral do Rio de Janeiro para Santa Catarina até 4 de abril.

O movimento faz parte da estratégia de ampliar a força do PL no Senado, de forma a pressionar o STF (Supremo Tribunal Federal). São os senadores que votam a indicação de ministros para a corte e que também podem retirá-los por meio de um impeachment.

Atualmente, as duas vagas de Santa Catarina a serem renovadas em 2026 são ocupadas pelo PP (o ex-governador Esperidião Amin) e pelo MDB (Ivete da Silveira, que era suplente e assumiu o mandato com a vitória de Jorginho Mello para o governo em 2022).

Carlos é atualmente o vereador mais votado do Rio de Janeiro, mas a chapa do PL no estado já está congestionada, com mais candidatos do que vagas disponíveis. O irmão dele, Flávio Bolsonaro (PL), será candidato à reeleição no Senado. A outra vaga é disputada pelo governador Cláudio Castro (PL) e pelo senador Carlos Portinho (PL)

A possível candidatura do vereador por Santa Catarina deve-se à identificação do estado como um dos mais bolsonaristas do país. Em 2022, o ex-presidente recebeu 69,27% dos votos válidos no segundo turno, contra 30,73% do presidente Lula (PT). Bolsonaro já elegeu outro filho, Jair Renan, como vereador por Balneário Camboriú (SC) no ano passado.

O senador Jorge Seif (PL-SC), aliado da família, disse à Folha crer que a candidatura de Carlos pelo estado já está decidida e que a política tem vários casos do tipo. “Bolsonaro é de SP, se elegeu pelo RJ. Marina Silva é do Acre, se elegeu [deputada] por SP. Jean Wyllis é baiano, se elegeu [deputado] pelo RJ. Tarcísio [de Freitas], do RJ, [foi eleito] governador de SP”, afirmou.

A candidatura, no entanto, tende a desagradar aliados locais do ex-presidente. A deputada Julia Zanatta (PL-SC) pretendia concorrer ao Senado na próxima eleição, mas foi avisada de que não terá espaço na chapa e que deve concorrer à reeleição para a Câmara.

Segundo políticos catarinenses, Zanatta procurou outros partidos para conversar sobre uma filiação diante desse cenário, mas até agora as negociações não avançaram, e a aposta é de que ela evitará a troca para não romper com o bolsonarismo.

A deputada negou à Folha que tenha tratado sobre uma candidatura fora do PL. “Jamais procurei outro partido para migrar”, disse Zanatta. Ela confirmou a conversa com Bolsonaro, sobre a possível candidatura de Carlos por Santa Catarina. “Foi o que o Bolsonaro me falou, que existe essa possibilidade”.

Procurado por meio de assessores, Carlos não comentou sobre a candidatura até a publicação desta reportagem.

A estratégia do ex-presidente passa também por outras candidaturas da família.

Bolsonaro planeja que o filho Eduardo, atualmente deputado federal por São Paulo, concorra ao Senado.

Eduardo se licenciou do mandato e está nos Estados Unidos, em autoexílio sob alegação de ser perseguido pelo STF, e virou alvo de um inquérito pela atuação no exterior para aplicar sanções aos ministros do Supremo.

A esposa dele, Michelle, é considerada favorita ao Senado pelo Distrito Federal. No entanto, ela pode mudar para uma candidatura à Presidência ou a vice, já que o marido está inelegível por condenações na Justiça Eleitoral e pode ser inclusive preso no âmbito do inquérito no Supremo que o investiga pela tentativa de golpe de Estado.

O irmão caçula do ex-presidente, Renato, ainda deve sair candidato a deputado federal por São Paulo.