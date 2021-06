Bolsonaro permite que Wassef o represente

Na procuração, consta o endereço do escritório de Wassef, o mesmo onde Queiroz foi preso há um ano

O presidente Jair Bolsonaro assinou, no último dia 6 de maio, uma procuração que permite que o advogado Frederick Wassef o represente no âmbito judicial. No documento, consta o endereço do escritório de Wassef, em Atibaia-SP, o mesmo onde o o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, foi preso no dia 18 de junho de 2020.

A procuração, obtida pela CNN Brasil, diz que Wassef terá “amplos poderes para o foro em geral à defesa de seus direitos e interesses para representar o outorgante (Bolsonaro) em juízo ou fora dele em que for autor, réu, assistente, ou oponente, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-la nas contrárias seguindo umas e outras até final decisão”.

O advogado amigo da família Bolsonaro também poderá “transigir, negociar, reconvir, concordar, discordar, ratificar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, desistir, acompanhar quaisquer processos em todos os termos ou instâncias, representar (o presidente) perante qualquer repartição, autarquia ou órgão federal, estadual ou municipal” em nome do presidente da República.

Wassef e Bolsonaro não comentaram a respeito da medida.