Bolsonaro participa de Marcha para Jesus

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, na manhã deste sábado (21), da Marcha para Jesus, em Curitiba, no Paraná. O chefe do Executivo fez uma rápida transmissão ao vivo de sua passagem no local em suas redes sociais.

A concentração da marcha religiosa, que não acontecia há dois anos por causa da pandemia de covid-19, ocorreu na Praça Santos de Andrade, no centro da cidade. Ao todo, são esperadas cerca de 40 mil pessoas para o evento.

Ainda hoje no estado, Bolsonaro deve se reunir com líderes evangélicos locais.