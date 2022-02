Bolsonaro nomeia ex-genro de Roseana Sarney como desembargador federal do TRF-1

O maranhense ocupa a vaga deixada pelo ministro Nunes Marques.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeou nesta sexta-feira (18), o advogado Luís Gustavo Amorim de Sousa, como novo desembargador federal Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU)

O maranhense vai ocupar o lugar deixado pelo ministro Nunes Marques, que deixou a vaga no TRF-1, após ser indicado para uma vaga Supremo Tribunal Federal (STF).

Amorim era o primeiro nome da lista tríplice elaborada pelo TRF-1, com 23 votos. De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA), esta é a primeira vez que a entidade tem um representante nomeado para o TRF-1.

Natural de São Luis, o novo desembargador possui especialização em Direito Público e pós-graduação em Poder Judiciário e Atividade Meio. Amorim é filho de Leomar Amorim, que foi desembargador do TRF-1 até 2014, sobrinho do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e genro da ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney.