Bolsonaro manda indireta para Anitta, que rebate

“O presidente sabendo mais da minha vida do que da crise ambiental/financeira”, respondeu a artista

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) mandou uma indireta para a cantora Anitta ao criticar as medidas de isolamento social como prevenção à covid-19. Durante em entrevista ao programa ‘Pânico’, da Jovem Pan, Bolsonaro cutucou a artista.

“Tô em casa aqui fazendo um churrasco, porque os artistas… Atores e atrizes conhecidíssimas estão ‘olha, eu estou aqui aprendendo francês’”, declarou Bolsonaro, fazendo referência ao fato da cantora estar aprendendo um novo idioma.

Após a indireta, Anitta utilizou seu perfil no Twitter para responder: “O presidente sabendo mais da minha vida do que da crise ambiental/financeira/ etc etc do país que ele devia tá cuidando… bom eu tô aqui estudando tudo que posso aprimorar meu trabalho e me fazer crescer. E você? Tá fazendo o que além de caçar treta na internet”.

Essa não é a primeira vez que a cantora se manifesta contra Jair Bolsonaro. Recentemente, ela criticou o discurso de Bolsonaro na ONU e os escandâlos de corrupção do governo.