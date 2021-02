Bolsonaro, Lira e Flávio Bolsonaro se reúnem no Alvorada

Encontro não estava programado e, de acordo com o estafe do presidente, não se falou sobre a prisão do deputado Daniel Silveira

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu, na manhã desta quinta-feira (18), no Palácio da Alvorada, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). A informação é da CNN. O encontro não estava programado, e a pauta da reunião ainda não é conhecida. De acordo com o estafe do presidente, o encontro não foi marcado para falar sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ). Aguarde mais informações