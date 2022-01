Bolsonaro lamenta morte de Olavo de Carvalho

Olavo de Carvalho foi diagnosticado com Covid-19 em 16 de janeiro, porém, a causa da morte ainda não foi divulgada

A notícia da morte do escritor bolsonarista Olavo de Carvalho, 74 anos, na noite de 24 de janeiro, foi lamentada pelo presidente Jair Bolsonaro.

Em seu perfil no Twitter, o Chefe do Executivo exaltou o guru: “Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o Filósofo e Professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre”, escreveu.

Olavo de Carvalho foi diagnosticado com Covid-19 em 16 de janeiro, porém, a causa da morte ainda não foi divulgada.

Em julho do ano passado, o escritor bolsonarista havia sido internado às pressas no Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), em São Paulo.

Na época , foi submetido a uma cirurgia renal. Após receber alta, teve novas complicações e passou mais de quatro meses internado na clínica Saint Marie, na Zona Sul da capital paulista. Olavo ainda tinha operado um câncer na bexiga, nos EUA.