Bolsonaro ironiza Anitta e critica DiCaprio por ‘jatinhos e iate’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais no início da madrugada desta quarta (4) para rebater a cantora Anitta sobre a conversa da artista brasileira com o ator Leonardo DiCaprio no Met Gala, na noite da última segunda-feira (2). Na ocasião, segundo Anitta, os dois falaram sobre as eleições brasileiras e ela destacou a importância dos jovens tirarem o título de eleitor.

“Fico feliz que tenha falado com um ator de Hollywood, Anitta, é o sonho de todo adolescente”, disse Bolsonaro. “Eu converso com milhares de brasileiros todos os dias. Não são famosos, mas são a bússola para nossas decisões, pois ninguém defende e sabe mais sobre o Brasil do que seu próprio povo”.

DiCaprio fez esta semana posts no Twitter em que estimulou os jovens brasileiros a tirarem o título de eleitor, um em português e outro em inglês. O ator divulgou links de organizações que ensinam como se cadastrar no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para votar nas eleições.

“Que bom que concordam comigo sobre incluir os jovens nas decisões dos rumos do país”, respondeu o presidente nesta madrugada. “Certamente também concordam que aqueles que escolhem o caminho do mal, do homicídio, do estupro, também são maduros para responder pelos seus atos. Grandes poderes, grandes responsabilidades”, disse, sem explicar exatamente ao que estava se referindo.

Nos posts, Bolsonaro disse esperar que Anitta tenha aconselhado DiCaprio a abrir mão de seus jatinhos e iate. “Esses veículos soltam mais CO2 na atmosfera em um dia do que dezenas de famílias brasileiras em um mês”, disse. “Antes de sair dando lição, é preciso dar exemplo”.

Ao revelar a conversa com DiCaprio, a cantora disse que ele sabe mais sobre a importância da floresta amazônica do que o presidente do Brasil.

DiCaprio troca farpas com Bolsonaro no Twitter desde 2019. O presidente chegou a acusar o ator de dar dinheiro para tacar fogo na Amazônia e, na terça (3), após o ator convocar os jovens brasileiros para tirar o título de eleitor, disse que era melhor ele ficar de boca fechada.

O movimento de incentivo aos jovens brasileiros foi acompanhado por estrelas como Mark Ruffalo e Mark Hamill.

Nesta terça (3), a atriz Fernanda Montenegro também pediu aos jovens que tirem seus títulos de eleitor e votem em 2022.

“Quem fala aqui é Fernanda Montenegro. Meus jovens, pelo amor de Deus, tirem o título e votem. Votem pelo Brasil. Vovó tá pedindo! Votem, votem!”, disse em áudio divulgado por sua amiga Eliana Caruso.