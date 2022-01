Bolsonaro faz teste de Covid e resultado dá negativo

Neste momento, o presidente passa por tratamento clínico e está recebendo antibióticos, alimentação por meio de sonda

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que está internado desde a madrugada desta segunda (3) após um problema intestinal, fez exame para Covid-19 e recebeu resultado negativo. O procedimento, preventivo, foi realizado pelo Hospital Vila Nova Star, onde o chefe do Executivo se encontra em observação.

Neste momento, o presidente passa por tratamento clínico e está recebendo antibióticos, alimentação por meio de sonda e hidratação enquanto seu intestino não volta a funcionar. O médico cirurgião Antônio Luiz Macedo, responsável pelo acompanhamento do mandatário, está a caminho do hospital para tomar uma decisão final sobre a necessidade ou não de intervenção cirúrgica.

Localizado na zona sul da capital paulista, o Hospital Vila Nova Star pertence à Rede D’Or e foi inaugurado em maio de 2019. Além de Macedo, a unidade conta com especialistas renomados como o oncologista Paulo Hoff, a cardiologista Ludhmila Hajjar, o infectologista Esper Kallas e o urologista Miguel Srougi.

Voltado ao público classe A, sua hotelaria é considerada seis estrelas.

A unidade em que Bolsonaro está internado dispõe de 90 leitos, sendo 38 deles de UTI, além de sete salas cirúrgicas e uma sala hemodinâmica. Da data de sua inauguração a outubro de 2021, o Vila Nova Star já realizou 45 mil atendimentos, mais de 805 mil exames de análises clínicas, 4 mil tratamentos oncológicos e 7 mil procedimentos cirúrgicos.

Bolsonaro, que estava de férias no litoral de Santa Catarina, publicou uma mensagem em suas redes sociais em que disse ter passado mal após o almoço de domingo (2). O mandatário divulgou ainda uma foto no hospital em que aparece com uma sonda nasogástrica.

“Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal”, afirmou o presidente.

O hospital Vila Nova Star, da zona sul da capital paulista, informou que Bolsonaro tem uma condição de saúde “estável”, mas que, no momento, não há previsão de alta.

A nota diz que ele “deu entrada na unidade na madrugada desta segunda-feira devido a um quadro de suboclusão intestinal”.

O presidente também publicou que está utilizando uma sonda nasogástrica. “É a segunda internação com os mesmos sintomas, como consequência da facada (6.set.18) e quatro grandes cirurgias”, afirmou, lembrando a última internação e o histórico de tratamentos.