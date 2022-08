Bolsonaro faz discurso em tom de desabafo e recheado de palavrões a empresários em SP

A reportagem contou ao menos sete palavrões ao longo da fala de improviso. Bolsonaro está em 2° lugar nas pesquisas para a eleição de outubro

Bruno B. Soraggi

São Paulo, SP

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um discurso em tom de desabafo e recheado de palavrões na manhã desta sexta-feira (26) em São Paulo. Em fala a empresários, o chefe do Executivo federal afirmou, entre outras coisas, que ocupar a cadeira presidencial “é uma merda” e que ministros de governos anteriores “não sabiam porra nenhuma”.

A reportagem contou ao menos sete palavrões ao longo da fala de improviso. Bolsonaro está em segundo lugar nas pesquisas para a eleição de outubro, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O chefe do Executivo passará o dia em agenda em São Paulo. O primeiro compromisso foi essa cerimônia de inauguração do auditório da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), no centro da capital paulista.

Bolsonaro também voltou a criticar ações do STF (Supremo Tribunal Federal), ainda que sem citar a corte, contra o deputado Daniel Silveira (PL), que foi condenado à prisão por ofender ministros daquela corte, e contra empresários bolsonaristas que defendiam um golpe de estado em um grupo de WhatsApp.

“Estamos perdendo a nossa liberdade”, disse o presidente sobre os dois episódios.

“O ditador tinha que ser eu, e não alguém que tem obrigação de defender a Constituição. E vocês sabem do que eu estou falando”, emendou Bolsonaro, sem também citar nominalmente o ministro do STF Alexandre de Moraes, que autorizou a operação da Polícia Federal contra os empresários.

Bolsonaro também afirmou, sem citar o nome de Lula, que, se o Brasil voltar a ser governado pela esquerda, ela “não sai mais”.

“Esses caras vivem disso. Vivem do sangue da viúva. Achar que um dia um carrapato ou um verme vai sair por livre e espontânea vontade da vaca para virar vegetal, [quem acredita nisso] é um otário”, disse.

“Se alguém acha que eu tenho amor àquela cadeira [de presidente], se puder falar palavrão aqui, vai pra ponta da praia. É uma merda”, disse o presidente. “Mas eu tenho uma coisa em mim, vou fazer a coisa certa, vou honrar aquilo que prometi.”

A plateia muitas vezes interrompeu a fala de Bolsonaro aos risos e com aplausos. O grupo de convidados era pequeno, com empresários ligados ao setor do comércio e aliados políticos, como o candidato ao Governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e os deputados Eduardo Bolsonaro e Gil Diniz.

Na tarde desta sexta, Bolsonaro dará entrevistas ao programa “Pânico”, da rádio Jovem Pan, e ao podcast “Ironberg”, voltado ao público fisiculturista. À noite, Bolsonaro viaja a Barretos, no interior paulista, onde visita a tradicional festa rodeio da cidade.