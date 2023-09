Bolsonaro está bem após passar por cirurgias

Ambos os procedimentos foram realizados buscando melhorar a qualidade de vida do ex-presidente da República

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por duas cirurgias nesta terça-feira (12), para corrigir uma hérnia de hiato, quadro que gera refluxo e soluços constantes, e de desvio de septo, para melhorar a condição respiratória. Os procedimentos foram realizados em São Paulo e, de acordo com o boletim médico, ele está bem.

“As cirurgias transcorreram de forma satisfatória, sem intercorrências, e o paciente já se encontra em recuperação no quarto”, diz o comunicado assinado pelo médico particular de Bolsonaro, o cirurgião Antônio Luiz Macedo, e pela equipe do Vila Nova Star.

“O ex-presidente foi submetido a um procedimento de endoscopia digestiva para tratamento de doença de refluxo gastroesofágico, com realização de fundoplicatura endoscópica pela técnica TIF. Na sequência, foi realizado procedimento de septoplastia, turbinectomia e uvulopalatofaringoplastia”, acrescenta a nota.

Segundo Fábio Wajngarten, advogado de Bolsonaro e ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações, o ex-presidente entrou no centro cirúrgico pouco antes das 5h. Às 9h, ele já se recuperava no quarto.

Uma nova avaliação deverá ser feita em Bolsonaro no final do dia para mais informações.