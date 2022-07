Bolsonaro escreve seu próprio manifesto no Twitter após ironizar carta pela democracia

Já são mais de 300 mil assinaturas

Cristina Camargo

São Paulo, SP

Em um texto com apenas 27 palavras, o presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou no final da noite desta quinta-feira (28) a sua própria carta em defesa da democracia.

“Carta de manifesto em favor da democracia. Por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia. Assinado: Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil”, escreveu.

Foi mais uma resposta à “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito”, texto que será lido no dia 11 de agosto na Faculdade de Direito da USP e acumula adesões desde que foi aberta ao público na terça-feira (26). Já são mais de 300 mil assinaturas.

O manifesto suprapartidário defende os tribunais superiores, as eleições e a democracia e é considerado uma resposta às ameaças golpistas de Bolsonaro, mas não menciona o nome do presidente.

Bolsonaro já havia reagido outras vezes à iniciativa.

No dia seguinte à abertura para adesões, o presidente afirmou que não precisa de “cartinha” para dizer que defende a democracia. Ele não citou a iniciativa diretamente.

Mais cedo, nesta quinta, disse entender que não oferece ameaça à democracia e ironizou o lançamento da carta pública em defesa dos valores democráticos.

A um grupo de apoiadores, ele afirmou que o manifesto estaria vinculado a interesses de grandes bancos e instituições financeiras, que estariam incomodados com a criação do Pix.

Nesta quinta, após tuitar a sua sucinta carta, Bolsonaro fez um comentário sobre as críticas que recebe.

“Se eu defender menos transparência nas eleições, financiar ditaduras comunistas na América Latina, manter diálogos cabulosos com o narcotráfico e tentar controlar a mídia, serei chamado de democrata? Ou na verdade isso não depende do que se diz, mas de que lado você está?”, escreveu.

A ideia da carta que será lida dia 11 de agosto surgiu a partir de um grupo de ex-alunos da Faculdade de Direito da USP como uma homenagem aos 45 anos da “Carta aos Brasileiros”, lançada no Largo São Francisco, em 1977, durante a ditadura militar (1964-1985).

“O professor Goffredo da Silva Telles Junior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos”, diz o documento.

Banqueiros, empresários, juristas, atores e outras personalidades já assinaram o manifesto. Novas inscrições podem ser feitas pelo site “Estado de Direito Sempre!”.

Entre os que aderiram estão ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, como Nelson Jobim, Joaquim Barbosa e Celso de Mello, e banqueiros, como Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles (copresidentes dos conselho de administração do Itaú Unibanco).

Em entrevista, o ex- presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está à frente nas pesquisas de intenção de voto, disse que ficou “feliz” com a iniciativa de ex-alunos da Faculdade de Direito da USP e que é favorável a qualquer iniciativa que defenda a democracia.

“Estou convencido que todos os brasileiros precisam brigar muito para que a gente mantenha a consolidação do processo democrático desse país”, afirmou.