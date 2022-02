Bolsonaro escolhe genro de Roseana Sarney para tribunal

O ministro do Supremo Tribunal Federal Kassio Nunes Marques em sabatina no Senado

Juliana Braga

Brasília, DF

O presidente Jair Bolsonaro escolheu Luís Gustavo Soares Amorim de Sousa, de 38 anos, para uma vaga no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ele foi o mais votado entre os desembargadores na lista sêxtupla indicada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para o posto aberto no TRF-1 com a saída de Kássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro do Supremo Tribunal Federal Kassio Nunes Marques em sabatina no Senado.

A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira (18).

Luis Gustavo é genro da ex-governadora do Maranhão Roseana Sarney e contou com o apoio do ex-presidente José Sarney.

Também haviam sido indicados pela votação da OAB os advogados Flávio Jaime de Moraes Jardim, Maurício Alexandre Perna Neves, Rebeca Moreno da Silva, Jackson di Domenico e José Roberto Machado Farias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A disputa colocou em lados opostos Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. O presidente apoiava Domenico, ligado à Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure), que não chegou a figurar na lista tríplice encaminhada ao Palácio do Planalto.

A torcida de Mourão era pelo chefe da Assessoria Jurídica da Vice-Presidência, Farias, que ficou em terceiro lugar.