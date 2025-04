Bolsonaro é transferido para hospital em Natal após sentir fortes dores abdominais no interior do RN

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal na manhã desta sexta-feira (11/4), enquanto cumpria agenda política na cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Segundo auxiliares, Bolsonaro apresentou fortes dores abdominais causadas por uma obstrução intestinal, complicação ainda relacionada à facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.

Inicialmente, o ex-presidente foi atendido em um hospital público da cidade, mas, diante da gravidade do quadro, foi transferido de helicóptero para uma unidade de saúde particular em Natal, capital potiguar.

A aeronave usada na transferência foi cedida pela governadora do estado, Fátima Bezerra (PT), e pertence à Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde de Bolsonaro.