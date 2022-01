Bolsonaro: “É maldoso falar que eu estava de férias”

Segundo ele, o problema foi causado por “não ter mastigado direito um camarão” durante uma peixada no domingo

Após receber alta hospitalar, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse à imprensa que é “maldoso” dizer que ele estava de férias. Bolsonaro passou a última semana em Santa Catarina, indo a parques e andando de jetski.

“(Sou) um presidente que não tem férias. É maldoso quem fala que estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jetski, dou uns cavalos de pau com carro no Beto Carrero. Agora recebi uma intimação aqui. Eu ia saltar (de paraquedas) em fevereiro, agora recebi um aviso do Macedo aqui que não vou mais. Ia saltar para promover o nosso KC-390 (jato da Embraer), por livre e espontânea vontade”, disse.

O presidente foi internado na última segunda-feira (03) para tratar uma obstrução intestinal. Segundo ele, o problema foi causado por “não ter mastigado direito um camarão” durante uma peixada no domingo (02) e que “vai ser difícil seguir” a dieta recomendada.

“Eu posso falar. Eu não almoço, eu engulo. Na peixada, tinha uns camarõezinhos também. Eu engoli o peixe, comi o camarão”, continuou Bolsonaro. Ele era o único sem máscara de proteção durante a coletiva de imprensa.

Essa foi a segunda vez em seis meses que Bolsonaro foi internado em São Paulo por dores abdominais. Em julho do ano passado, ele ficou internado por cinco dias com o diagnóstico de obstrução intestinal.

“Não político”

Além de comentar sobre as férias, o presidente ainda falou sobre as recentes críticas feitas a sua internação que, segundo internautas, estaria sendo usada de forma política. “Não é político. Eu não queria estar aqui, estava previsto para voltar à Brasília (após período de folga em Santa Catarina no final do ano). Agora falar que eu estou me vitimizando, estão de brincadeira comigo, né?”, disse.

Junto a Bolsonaro estava o médico-cirugião Antônio Luiz Macedo, especialista que atende o presidente desde 2018, quando ocorreu o atentado contra a vida dele, em Juiz de Fora (MG). “Querem politizar a tentativa de homicídio. As imagens mostram a faca entrando. Uns falaram que não entrou porque não sangrou, mas facada naquela região não sangra porque tudo vai para dentro”, continuou.