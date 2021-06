Bolsonaro e Lula empatam em rejeição no Rio de Janeiro

27% das pessoas disseram que com certeza votariam no atual presidente, contra 22% favoráveis a Lula

O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estariam tecnicamente empatados em rejeição no Estado do Rio de Janeiro. É o que aponta levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (3).

49,5% dos cidadãos ouvidos disseram que não votariam em Lula de jeito nenhum caso o ex-presidente seja candidato em 2022. 47,8% não escolheriam Bolsonaro. Considerando a margem de erro de 2,5% da pesquisa, os números mostram empate técnico.

27% das pessoas disseram que com certeza votariam em Bolsonaro, contra 22% favoráveis a Lula.

Quando a pergunta é se poderiam votar em Bolsonaro, 22,5% disseram que poderiam, sim. Já 26,9% assumiram que podem escolher Lula como presidente.

O levantamento foi realizado com 1530 eleitores, moradores de 44 municípios do Rio, entre os dias 28 de maio a 1º de junho.