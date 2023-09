Bolsonaro diz que PL precisa resolver problemas para 2024 e cita eleição de São Paulo

A última pesquisa Datafolha mostrou que Lula (PT), apoiador de seu rival Boulos (PSOL), tem aprovação alta na capital, de 45%.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse neste domingo (24) em evento do Cpac 2023 que é preciso resolver alguns problemas pelo país de seu partido de olho nas eleições de 2024. Bolsonaro citou a cidade de São Paulo como um exemplo disso, mas sem citar nomes e aprofundar o que chama de “problema”.

“Faço um apelo para quem está nos assistindo, temos eleições municipais no ano que vem, estamos acertando o partido, aparecem alguns problemas. Conversei com nosso presidente na semana passada”, disse, em referência a Valdemar Costa Neto.

Bolsonaro então citou o Ceará e completou: “Temos alguns outros problemas por aí, vão pintar alguns problemas em São Paulo, a gente vai resolver isso tudo”.

A fala de Bolsonaro, que entrou ao vivo por um telão diante de uma plateia que estava em Belo Horizonte, ocorre no momento em que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tenta uma arriscada coreografia para pavimentar seu caminho à reeleição.

Como mostrou a Folha, o movimento envolve cozinhar em banho-maria um Bolsonaro em baixa, sem irritá-lo a ponto de que ele lance um candidato próprio. Ao mesmo tempo, ampliar espaço na periferia, impedir que Guilherme Boulos cresça entre os mais pobres e até tentar avançar sobre eleitores mais à esquerda.

A última pesquisa Datafolha mostrou que Lula (PT), apoiador de seu rival Boulos (PSOL), tem aprovação alta na capital, de 45%. Enquanto isso, 68% não votariam em alguém indicado por Bolsonaro, com quem vive um jogo de aproximação e recuos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa Datafolha parece ter ajudado a consolidar a percepção do risco Bolsonaro para a campanha de Nunes. O prefeito chegou a ser enfático ao dizer que gostaria do apoio do ex-presidente, mas oscilou o tom e voltou a dizer que não tem proximidade com Bolsonaro.