Bolsonaro diz que Petrobras vai anunciar novo reajuste

Presidente disse que esta é uma informação extraoficial. “Isso não pode acontecer. A gente não aguenta’, lamentou

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (1º) que a Petrobras vai anunciar, em até 20 dias, um novo reajuste no preço dos combustíveis. Segundo Bolsonaro, é uma informação extraoficial.

“A Petrobras anuncia, isso eu sei extraoficialmente, novo reajuste em 20 dias”, disse Bolsonaro. O presidente lamentou o futuro aumento. “Isso não pode acontecer. A gente não aguenta, porque o preço do combustível está atrelado à inflação.”

Se o aumento se confirmar, será o segundo em cerca de um mês, já que houve reajuste na semana passada. Vinte dias antes, já havia ocorrido um aumento. Bolsonaro voltou a dizer ainda que o ICMS é o vilão do preço dos combustíveis, e defendeu novamente a privatização da estatal.

Bolsonaro está na Itália, onde participou do encontro do G20. No sábado (30), ele havia dito, em conversa informal com o presidente da Turquia, Recep Erdogan, que a Petrobras é “um problema”. “Petrobras é um problema. Mas estamos quebrando monopólios, com uma reação muito grande. Há pouco tempo era uma empresa de partido político. Mudamos isso”, declarou Bolsonaro, fazendo ataque indireto ao PT.