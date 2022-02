Bolsonaro diz que audiência em sua live é ‘prova concreta’ de fraude em pesquisas

Uma pesquisa realizada pela Genial/Quaest e divulgada nesta quarta-feira, 9, mantém Lula com folga na liderança pela presidência

Na noite desta quinta-feira, 10, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer questionamentos sobre as pesquisas eleitorais, sem apresentar provas sobre suas alegações. Desta vez, o mandatário tentou basear seus questionamentos em cima da audiência das lives do PT, partido que atualmente lidera os levantamentos sobre a disputa presidencial, com o ex-presidente Lula como candidato.

“Número não dá para distorcer. As nossas mídias sociais, 50 mil. Pingos nos Is, da Jovem Pan, 140 mil. Então, arredondando, 190 mil pessoas estão nos assistindo. E, para vocês, quero fazer a propaganda do site do PT. Neste momento, o PT está fazendo uma live, aniversário do mesmo, 1,2 mil pessoas assistindo. Dá 150 vezes. Então, o líder das pesquisas tem 50 vezes menos assistindo. É uma prova concreta de que é uma farsa, as pesquisas não batem com a realidade”, afirmou Bolsonaro.

Uma pesquisa realizada pela Genial/Quaest e divulgada nesta quarta-feira, 9, mantém Lula com folga na liderança pela presidência. Bolsonaro aparece em segundo lugar, também com uma distância folgada dos demais concorrentes. Essa resolução mantém a disputa direta entre Jair e Lula, apesar do petista ganhar em todos os cenários.

Na média testada, Lula soma 46% da preferência do eleitorado, ganhando um ponto em relação à pesquisa anterior feita no mês passado. Bolsonaro chega em segundo com 24%, ante 23% na sondagem anterior.

A terceira via tem uma briga acirrada entre o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (Podemos) com 8%, ante 9% na pesquisa anterior, e Ciro Gomes (PDT), com 7%, ante 5%, muito longe dos primeiros colocados.

Recentemente, o ex-presidente também superou, pela primeira vez, sua presença virtual em relação ao atual chefe do executivo. Os dados foram fornecidos pela .MAP, uma agência de inteligência em dados que analisa, todos os dias, cerca de de 1,4 milhão de posts no Twitter e em perfis abertos no Facebook.

Nos números, Lula bateu 15% de participação nas redes sociais a partir de janeiro. Já Bolsonaro alcançou 11%.

Sergio Moro (Podemos) ex-juiz, caiu na colocação. Ele foi de 11% para 2%. O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), também caiu na presença, de 2% para menos de 1%. Ciro Gomes (PDT) ficou com 0,53%.