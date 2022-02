Bolsonaro diz que abrirá crédito especial para atender vítimas das chuvas

“Parte da nossa equipe sobrevoará a região. Pretendemos apresentar ao prefeito o que podemos oferecer”, afirmou Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, 16, que o governo abrirá crédito especial para atender as vítimas das chuvas em Petrópolis (RJ), sem informar o valor, e confirmou a visita que fará às regiões afetadas nesta sexta-feira, 18. “Pouso pela manhã (de 6ª feira) no Galeão. Parte da nossa equipe sobrevoará a região. Pretendemos apresentar ao prefeito o que podemos oferecer”, afirmou Bolsonaro.

Para cumprir a agenda no interior do Rio, o presidente deixará mais cedo Budapeste, capital da Hungria, para onde embarcará nesta quinta-feira, 17. Com isso, sua tradicional live das quintas-feiras nas redes sociais foi adiada para sexta.

Bolsonaro se recusou a responder a jornalistas, em Moscou, se fez todos os exames de covid-19 solicitados pelo governo russo para entrada no Kremlin. “Mas que pergunta!”, reagiu o presidente, ao ser questionado sobre o tema. “Eu me submeti a tudo que foi acordado no Brasil”, limitou-se a dizer.

Como mostrou o Estadão mais cedo, Bolsonaro realizou um teste de covid-19 nesta quarta-feira, 16, em seu hotel, antes de se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Estadão Conteúdo