Bolsonaro desembarca em Moscou para encontro com Putin nesta quarta

A ida à Rússia ocorre em meio a tensão em razão da possibilidade de o gigante europeu iniciar um conflito armado com a Ucrânia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em Moscou na manhã desta terça-feira (15) após mais de 15 horas de viagem entre Brasília e a capital russa. Na chegada, o governante desceu da aeronave oficial usando máscara de proteção contra a Covid-19 e, em seguida, foi recepcionado por militares do país.

Bolsonaro terá agenda nesta quarta (16) com o presidente russo, Vladimir Putin. Não há compromissos oficiais previstos para esta terça. O foco da viagem é a crise dos fertilizantes. A ida à Rússia ocorre em meio a clima de tensão internacional em razão da possibilidade de o gigante europeu iniciar um conflito armado com a Ucrânia.

O Itamaraty orientou o chefe do Executivo federal a não comentar a possibilidade de uma guerra entre os países vizinhos, exceto se o assunto for abordado por Putin durante o encontro. Bolsonaro foi aconselhado a cancelar ou adiar a ida à Rússia, mas decidiu ignorar os alertas e manteve a programação inicial -ele ficará em Moscou até quinta-feira (17), dia em que também visitará a Hungria para encontro com o primeiro-ministro Viktor Orbán.

No sábado (12), o governante brasileiro destacou que considera a viagem importante porque o país depende da Rússia para importação de fertilizantes. E também fez um pedido de paz: “A gente pede a Deus para que reine a paz no mundo para o bem de todos nós”.

Mais cedo, Bolsonaro publicou nas redes sociais que já estava no espaço aéreo russo, com uma foto da notícia de que a Rússia ordenou a retirada de parte das tropas da fronteira com a Ucrânia.

Bolsonaro e Putin estarão juntos nesta quarta (16), no Kremlin, sede do governo local. O visitante precisa se adequar a um rígido esquema de controle sanitário imposto pela autoridade russa. Foi solicitado que os integrantes da comitiva brasileira façam até 5 testes do tipo RT-PCR para detecção do vírus da covid-19. Um deles seria realizado entre três e quatro horas antes da agenda.

Bolsonaro estará com Putin em pelo menos dois momentos. O primeiro será um encontro de recepção, seguido por breve conversa entre os dois líderes. Posteriormente, Bolsonaro e outros membros da delegação brasileira participariam de um almoço no Kremlin, de acordo com o planejamento do Itamaraty. Além das agendas com o presidente russo, Bolsonaro também participará de compromissos com representantes do Parlamento russo e com empresários da área do agronegócio.