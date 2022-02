Bolsonaro desautoriza fala de Mourão sobre Ucrânia

Segundo o mandatário, o general teria dado uma ‘peruada’ quando declarou que o Brasil não concorda diante a invasão da Ucrânia pela Rússia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desautorizou, na noite desta quinta-feira, 24, a fala do vice-presidente Hamilton Mourão sobre a Ucrânia. Na ocasião, Mourão disse, também nesta quinta, que “O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então, o Brasil não concorda com a invasão do território ucraniano”. Bolsonaro cortou a fala do colega durante sua live semanal.

Segundo o mandatário, o general teria dado uma ‘peruada’ quando declarou que o Brasil não concorda diante a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Bolsonaro disse isso ao lado do ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Apesar de ir contra a fala de Mourão, o chefe do Executivo não deu sua opinião sobre o assunto, tampouco sobre qual será a posição brasileira diante o conflito entre a Rússia e Ucrânia.

Bolsonaro fez ainda uma citação ao artigo 84 da Constituição Federal. O artigo diz que é dever do presidente “manter relações com Estados estrangeiros“.

“O artigo 84 da Constituição diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente e o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito a essa pessoa que falou isso — e eu vi as imagens –, ela está falando algo que não deve, que não é de competência dela“, disse.

O presidente disse, em outra alfinetada, que ouvirá somente os ministros das Relações Exteriores, Carlos França, e da Defesa, Walter Braga Netto, além de “outras autoridades do governo” para aí sim, se manifestar.

Para ele, a pessoa que trata do assunto em ‘nome’ do Brasil dá “peruada naquilo que não lhe compete”.

Por fim, o mandatário disse que busca a paz. “Nós viajamos em paz para a Rússia, fizemos um contato excepcional com o presidente Putin, acertamos a questão de fertilizantes para o Brasil“, disse. “Tudo que estiver ao nosso alcance faremos pela paz“, finalizou.