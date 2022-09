Bolsonaro defende pauta de costumes e vende melhora na economia no NE

“Não teremos legalização de drogas e do aborto e não admitimos ideologia de gênero aqui no Brasil”, falou

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) voltou a defender a pauta de costumes a apoiadores em discurso realizado em Caruaru (PE) neste sábado, 17. “Nós defendemos a família de verdade. Não teremos legalização de drogas e do aborto e não admitimos ideologia de gênero aqui no Brasil”, falou.

Em aceno a evangélicos, Bolsonaro disse que “o Estado é laico, mas o presidente da República, seus ministros e candidatos são cristãos”. Também afirmou, em referência velada ao Supremo Tribunal Federal (STF), alvo frequente de suas críticas, que é preciso se preocupar com “aqueles que querem tirar liberdade no Brasil”.

Bolsonaro exaltou ainda a melhora na economia no seu governo e disse que o Brasil está com “combustível lá embaixo, desemprego lá embaixo, o PIB lá em cima”. A melhora nos indicadores econômicos foi puxada pela retomada das atividades no cenário pós-pandemia. Já a queda nos preços dos combustíveis é resultado da diminuição da cotação do barril de petróleo no mercado internacional e da redução de impostos forçada pelo governo em ano de eleições.

Em crítica ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as intenções de voto no Nordeste, Bolsonaro disse que “falta escolhermos pessoas adequadas para compormos nosso parlamento, a presidência da República, para sairmos da situação de 3º mundo” e que “não queremos a volta dos escândalos que tínhamos no passado”.

De Caruaru, o atual chefe do Executivo segue para Garanhuns (PE), na cidade natal do seu principal rival na disputa pelo Planalto, o ex-presidente Lula (PT), para participar da “Marcha para Jesus”.

Após a marcha, Bolsonaro segue para o Recife, de onde parte para a Inglaterra, para o funeral da Rainha Elizabeth II, nesta segunda-feira, 19.

Estadão Conteúdo