Bolsonaro critica reajuste da Petrobras e diz que estatal poderia ter esperado

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o reajuste dos combustíveis anunciado mais cedo pela Petrobras e disse que a estatal poderia ter deixado a medida para semana que vem – ou seja, para depois da votação no Congresso do chamado pacote dos combustíveis. Os textos já foram aprovados no Senado e estão sob análise dos deputados.

Nas contas do presidente, citadas antes pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, os projetos em tramitação no Parlamento têm o potencial de reduzir em R$ 0,60 o imposto por litro de diesel, sendo R$ 0,33 da União e R$ 0,27 dos Estados. O reajuste anunciado pela Petrobras, por sua vez, aumentaria o litro do diesel em R$ 0,90.

“Como o diesel sobe a partir de amanhã R$ 0,90 por litro, o que é um absurdo, se cobra mais R$ 0,30. É bastante, mas diminui impacto”, disse o presidente em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Crítico da política de preços da Petrobras, que atrela os reajustes no País ao barril do petróleo no exterior, Bolsonaro também afirmou ter ciência de que muitos caminhoneiros vão realizar paralisações. “Sei disso e lamento”, declarou. O petróleo está em franca escalada no mercado internacional em consequência da guerra na Ucrânia e das sanções econômicas adotadas contra a Rússia.

Após 57 dias de preços congelados, a Petrobras aumentou hoje o preço do diesel em 24,9% e o da gasolina, em 18,7%. O anúncio levou o governo a ampliar a pressão para aprovar o pacote dos combustíveis no Congresso, como mostrou a reportagem. Os projetos alteram a cobrança do ICMS incidente sobre os combustíveis, criam um fundo de estabilização e um vale-gasolina

“Como seria bom se a Petrobras reajustasse na segunda ou terça-feira, né? Mas não posso interferir”, disse o presidente na transmissão, após lamentar, mais uma vez, ser impedido de interferir na empresa mesmo sendo acionista majoritário.

De acordo com Bolsonaro, se o anúncio da Petrobras fosse na semana que vem, “tudo estaria resolvido”. “Se a Câmara aprovar hoje, não importa a hora, assino a sanção”, garantiu o presidente. “O projeto dá uma disciplinada nisso tudo”, acrescentou, sobre as mudanças no ICMS.

A defesa do projeto pelo chefe do Executivo vem depois de meses de críticas reiteradas à cobrança percentual do ICMS pelos governadores e a inação do Supremo Tribunal Federal (STF) em julgar uma ação apresentada pelo governo que obrigaria o Congresso votar as mudanças no imposto.

Bolsonaro também alertou que, sem aumento de preços dos combustíveis, poderia haver desabastecimento no País. “É pior. Alguns querem que eu vá à Petrobras e dê murro na mesa, não é assim”, declarou, sinalizando que sofre pressão por intervenção na estatal.

O presidente ainda disse que o Brasil “não precisaria estar sofrendo” porque é autossuficiente em petróleo.

Estadão Conteúdo