Bolsonaro autoriza criação de plano de saúde da PCDF

Após o Congresso derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a criação de um plano de saúde para agentes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), familiares e dependentes, ele promulgou, neste sábado (1°), a decisão, que foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União (DOU).

Com isso, cabe agora ao Governo do Distrito Federal (GDF) implementar, através de dotação orçamentária, a emenda do deputado Luís Miranda (DEM-DF) e estabelecer a assistência. No último mês, o DF informou que já estava começando a estudar o benefício.

Do lado de fora do Congresso, quem apoio o veto ao presidente foi o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do DF, Rafael Sampaio, quando estava na assessoria da ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda.

Por parte do governo federal não houve qualquer movimentação para impedir o veto. Muito pelo contrário, o projeto foi incluído na pauta da sessão do Congresso entre matérias de consenso.