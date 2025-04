Bolsonaro apresenta boa evolução após cirurgia, mas segue sem previsão de alta da UTI

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua apresentando melhora clínica após a cirurgia a que foi submetido no último domingo (13), mas permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta.

Segundo a equipe médica, Bolsonaro segue em boa evolução, com estabilidade clínica, e dá continuidade ao protocolo de reabilitação com sessões de fisioterapia motora — incluindo caminhadas fora do leito — e respiratória.

A cirurgia, classificada como de grande porte, teve duração de 12 horas e foi realizada para corrigir uma obstrução intestinal provocada por uma dobra no intestino delgado. Durante o procedimento, foi feita a extensa lise de aderências e a reconstrução da parede abdominal. A operação transcorreu sem intercorrências e não houve necessidade de transfusão sanguínea.

O hospital reiterou que o ex-presidente ainda não pode receber visitas, conforme recomendação médica.