Bolsonaro anuncia chegada à Romênia de um grupo de brasileiros que deixou Kiev

O presidente Jair Bolsonaro (PL) informou em suas redes sociais na tarde deste domingo (27) que um grupo de 39 pessoas, sendo 37 brasileiros e dois uruguaios, chegou à embaixada do Brasil na Romênia após deixar Kiev, na Ucrânia. “Estão todos bem de saúde e em segurança”, afirmou Bolsonaro, que está no Guarujá, no litoral de São Paulo.

De acordo com a publicação, fazem parte do grupo jogadores do Shakhtar Donestky e seus familiares. O presidente disse que eles receberam apoio integral da UEFA, órgão responsável pelo futebol europeu, que custeou transporte rodoviário e hospedagem em Bucareste.

“A Embaixada estabeleceu um posto avançado na fronteira com a Moldova (caminho entre Kiev e Romênia) para recepcionar os brasileiros que por ventura cheguem desgarrados por aquela região fronteiriça.”

Afirmou ainda que é aguardada a manifestação dos interessados em retornar ao Brasil. Duas aeronaves KC-390 da Força Aérea Brasileira foram disponibilizadas para o transporte, segundo ele.