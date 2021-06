Bolsonaro abaixa máscara de menino e pede para menina retirar proteção contra o coronavírus no RN

Ele recebeu uma criança vestida com a camisa da seleção brasileira por cima da grade de proteção e a carregou no colo para uma fotografia

João Pedro Pitombo

Salvador, BA

Em visita ao Rio Grande do Norte nesta quinta-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro abaixou a máscara de uma criança de colo ao cumprimentar apoiadores e também incentivou uma menina de 10 anos a retirar a sua proteção contra a Covid-19 durante um ato oficial do governo. O primeiro caso aconteceu enquanto o presidente cumprimentava apoiadores em visita ao estado. Ele recebeu uma criança vestida com a camisa da seleção brasileira por cima da grade de proteção e a carregou no colo para uma fotografia.

Antes de posar para a foto, contudo, o presidente retirou a máscara de proteção dela contra a Covid-19 do menino. O caso aconteceu nesta quinta-feira e foi registrado em vídeo que circulou nas redes sociais. O outro caso aconteceu durante a solenidade de vistoria técnica da Barragem de Oiticica, em Jucurutu (RN). Uma menina de 10 anos recitava uma poesia na abertura da solenidade em homenagem ao presidente.

Assim que ela começou a falar, usando a máscara, a criança foi incentivada pelo presidente, por meio de gestos, a retirar o equipamento de proteção. Ela atendeu ao pedido e foi cumprimentada pelo presidente com um sinal de positivo. No início do mês, o presidente chegou a anunciar que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estava preparando um “parecer visando desobrigar” o uso de máscara por pessoas imunizadas contra a Covid ou que já haviam sido infectadas pelo coronavírus.

Dias depois, contudo, afirmou que caberá ao Ministro da Saúde, a prefeitos e a governadores dar a palavra final sobre o assunto. No início desta semana, Bolsonaro reagiu com agressividade durante uma entrevista em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, e atacou uma repórter de uma emissora afiliada da Rede Globo que havia questionado o porquê de o presidente não ter usado máscara durante a solenidade.

Na ocasião, o presidente, que havia colocado a máscara para conceder a entrevista, retirou o equipamento de proteção: “Eu chego como quiser, onde eu quiser, eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não usa”, afirmou. A irritação do presidente ocorre num momento de pressão por uma sequência de fatos negativos ao governo.

As informações são da FolhaPress