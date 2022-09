Bolsonaristas realizam manifestações nos Estados Unidos

O mais expressivo deles aconteceu em Nova York, onde cerca de 50 pessoas se reuniram na Times Square, vestindo verde e amarelo

THIAGO AMÂNCIO

Nos EUA, atos em favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) e em comemoração ao 7 de Setembro foram convocados para a última segunda-feira (5), por coincidir com o feriado nacional do Dia do Trabalho.

O mais expressivo deles aconteceu em Nova York, onde cerca de 50 pessoas se reuniram na Times Square, vestindo verde e amarelo e empunhando imagens de Bolsonaro em camisetas, bandeiras e cartazes.

Reuniões menores também ocorreram em cidades com comunidade brasileira mais concentrada, como Boston, Orlando e Dallas. No fim da tarde, o próprio Bolsonaro entrou em uma videoconferência com os apoiadores nos EUA, onde falou por cerca de 20 minutos.

“Vocês que estão fora do Brasil, como regra, têm uma visão mais apurada, mais realista do que acontece em nosso país, o que levou vocês a saírem do país há alguns anos e o que vocês querem para o país”, disse o presidente aos expatriados brasileiros.