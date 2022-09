Bolsonaristas dançam ao som de música de Anitta, apoiadora de Lula e crítica a Bolsonaro

A voz da cantora carioca, apoiadora declarada de Lula e crítica contumaz de Bolsonaro, embalou a dança de alguns dos presentes

O carro de som do grupo Nas Ruas é o que reúne a maior concentração de bolsonaristas em seu entorno, na esquina da avenida Paulista com a rua Peixoto Gomide.

As caixas de som do veículo contratada pelo movimento, liderado por Tomé Abduch, tocam uma playlist variada, com músicas de apoio a Jair Bolsonaro intercaladas com hits de artistas como Tim Maia, Jorge Ben e Anitta.

A voz da cantora carioca, apoiadora declarada de Lula e crítica contumaz de Bolsonaro, embalou a dança de alguns dos presentes no momento em que o carro do Nas Ruas tocou a música “Mostra tua Força Brasil”, patrocinada pelo Itaú para a Copa da Rússia, em 2018.

A música tem Anitta, Tiaguinho e Fabio Brazza como intérpretes.

Outros carros de som espalhados pela avenida Paulista também reproduzem jingles de Bolsonaro, assim como versões de músicas como “Me Leva” e “Baile de Favela” com letras de apoio ao ato desta quarta e ao chefe do Executivo federal.

Em outro, estacionado em frente ao prédio da Fiesp, os organizadores tentaram transmitir uma chamada do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos aproximando o microfone do celular. Mas a qualidade da reprodução da fala de Allan, que hoje mora nos Estados Unidos, ficou ruim, então eles desistiram da ideia. (Bruno B. Soraggi)