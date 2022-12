Bolsas de NY fecham em baixa, com Fed indicando juros mais altos por mais tempo

Os mercados acionários de Nova York fecharam em queda, após decisão unânime de aumento de 50 pontos-base (pb) na taxa de juros por parte do Federal Reserve

Os mercados acionários de Nova York fecharam em queda, após decisão unânime de aumento de 50 pontos-base (pb) na taxa de juros por parte do Federal Reserve (Fed) e sinalização do presidente da instituição, Jerome Powell, de que os juros seguirão altos por “período prolongado” .

O índice Dow Jones fechou em queda 0,42%, aos 33.966,35 pontos, o S&P 500 caiu 0,61%, aos 3.995,32 pontos e o Nasdaq recuou 0,76%, aos 11.170,89 pontos.

Após decisão do Fed, Jerome Powell, presidente da instituição, destacou que é necessário mais evidências de que a inflação está em baixa, reafirmando que o BC americano está “fortemente focado” em retornar a inflação à meta de 2%. Segundo Powell, o Fed está perto de chegar ao nível considerado “suficientemente restritivo” nos juros, mas um corte de taxa não será feito até que haja confiança de que inflação retornará á meta. No relatório de projeções, a mediana para a inflação nos EUA medida pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu nos cenários estimados pela instituição até 2025.

Segundo análise da Oanda, a aversão ao risco foi motivada pela sinalização do Fed de que um aumento contínuo será apropriado para o combate à inflação. “O Fed apresentou um aumento bem telegrafado de meio ponto na taxa de juros de curto prazo. A declaração e as projeções do Fed foram duras e o gráfico de pontos mudou para cima, pois o Fed parece estar adiando a expectativa do mercado de que eles eventualmente cortarão as taxas no final do próximo ano”.

Já na visão do CIBC, qualquer boa notícia sobre a inflação poderá contribuir para que os dirigentes do Fed subam os juros menos do que o mostrado nas projeções de hoje. “A declaração reiterou a necessidade de levar em consideração os atrasos com os trabalhos de política monetária também, e esperamos ver progresso suficiente no arrefecimento da atividade para exigir apenas um aumento adicional de 50 pontos-base à frente”.

Entre os destaques negativos deste pregão está a Charter Communications, que fechou em queda brusca de mais de 16% após o novo CEO da empresa detalhas novo plano de gastos. Já o Morgan Stanley fechou em queda de 2,48%, pressionado para baixo após perspectivas de que bancos que emprestaram dinheiro a Elon Musk para a compra do Twitter poderão contabilizar perdas neste trimestre, segundo a Reuters.

Já a Delta Airlines fechou em alta de 2,67% após a empresa atualizar para cima as suas projeções de lucro para o quarto trimestre, como também sua projeção de lucro anual.

Estadão Conteúdo