Biden e Lula se comprometem a cooperar sobre mudança climática e migração

O presidente Joe Biden conversou por telefone nesta segunda-feira (31) com Luiz Inácio Lula da Silva sobre a “relação sólida” entre Estados Unidos e Brasil, e ambos os líderes se comprometeram a cooperar para enfrentar “desafios comuns”, informou a Casa Branca após a vitória eleitoral do petista.

“Os dois líderes conversaram sobre a relação sólida entre Estados Unidos e Brasil e se comprometeram a continuar trabalhando como parceiros para abordar desafios comuns, incluindo a luta contra a mudança climática, proteger a segurança alimentar, a democracia e a gestão da migração regional”, indicou a Casa Branca em comunicado.

Biden insistiu que as eleições no Brasil, em que Lula derrotou Bolsonaro por uma margem estreita de 50,9% contra 49,1%, foram “livres, justas e críveis”, como já havia afirmado no domingo, pouco depois do anúncio dos resultados.

O presidente americano elogiou “a força das instituições democráticas do Brasil”, segundo o comunicado.

“As instituições democráticas do Brasil realizaram ontem o que pode ser descrito como uma eleição exemplar”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

O Brasil é “uma democracia líder na região, um país com o qual compartilhamos uma série de interesses importantes”, afirmou em sua coletiva de imprensa diária.

“Há muitas oportunidades de cooperação, muitas oportunidades para aprofundar nossa cooperação entre nossos dois países em várias frentes, mas a eleição, é claro, terminou ontem e a posse ainda está a alguns meses de distância, então eu não gostaria de me adiantar”, acrescentou.

Em sua primeira reação após a vitória, Lula garantiu que vai combater o desmatamento e que “o Brasil está de volta” ao cenário internacional.

Desde a confirmação da vitória nas urnas, Lula se reuniu com o presidente argentino, Alberto Fernández, e conversou com vários líderes estrangeiros. Bolsonaro ainda não foi a público reconhecer a derrota na eleição.

© Agence France-Presse