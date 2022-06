Biden discutirá eleições ‘livres’ com Bolsonaro

Os dois países confirmaram que Biden manterá seu primeiro encontro com Bolsonaro na quinta-feira em Los Angeles

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfatizará a importância da realização de eleições livres em encontro com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que tem colocado dúvidas sobre o próximo pleito no país, informou um assessor do líder americano nesta quarta-feira (8).

Os dois países confirmaram que Biden manterá seu primeiro encontro com Bolsonaro na quinta-feira em Los Angeles. A reunião acontecerá à margem da Cúpula das Américas, na qual os Estados Unidos se propõem a defender a democracia na região.

Ao ser questionado se Bolsonaro se ressentiria de falar sobre as eleições de outubro no Brasil, Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional do presidente americano, disse que “não há restrição de tema em nenhum encontro bilateral do presidente, inclusive com o presidente Bolsonaro”.

“Posso adiantar que o presidente discutirá eleições democráticas abertas, livres, justas e transparentes”, disse Sullivan aos jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One.

Bolsonaro, um apoiador declarado do ex-presidente americano Donald Trump, tem questionado, sem provas, o sistema de voto eletrônico no Brasil.

O presidente brasileiro também questionou os resultados das eleições americanas em 2020, quando Biden derrotou Trump, e foi um dos últimos líderes munidais a reconhecer a vitória do democrata no pleito.

Ontem, Bolsonaro voltou a falar sobre as últimas eleições americanas durante entrevista ao SBT News. “Quem diz [sobre fraude nas eleições] é o povo americano. Eu não vou entrar em detalhes na soberania de outro país. Agora, o Trump estava muito bem. E muita coisa chegou para gente que a gente fica com pé atrás. A gente não quer que aconteça isso no Brasil”, afirmou o presidente brasileiro, que deve chegar a Los Angeles na quinta-feira.

A questão ambiental também será abordada no encontro, acrescentou Sullivan, no momento em que o Brasil se encontra no olho do furacão pelo desaparecimento de um jornalista britânico e um indigenista brasileiro na região do Vale do Javari, na floresta amazônica.

O Brasil concentra em seu território a maior parte da floresta tropical, e Bolsonaro é favorável à exploração comercial da mesma, uma posição que é amplamente criticada por ambientalistas e que gerou tensões com outros líderes mundiais no passado recente, entre eles o presidente francês Emmanuel Macron.

Fontes do Itamaraty afirmam que a reunião com Biden terá duração de meia hora. Depois de participar da Cúpula, na qual deverá discursar na sexta-feira, Bolsonaro partirá para Orlando, na Flórida, para a inauguração de um consulado.

Fontes do Itamaraty acrescentaram que o presidente brasileiro tentará manter encontros com representantes do Partido Republicano na Flórida.

De acordo com as últimas pesquisas, Bolsonaro está em segundo lugar na preferência dos eleitores brasileiros, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

