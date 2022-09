Beneficiário do Auxílio Brasil vê piora da economia

Mais vulneráveis às altas acumuladas de preços de alimentos e do custo de vida, nesse grupo apenas 21% dizem ter percebido uma melhora do país

Douglas Gavras

Apesar dos esforços do governo de Jair Bolsonaro (PL) para conquistar votos dos eleitores mais pobres, por meio do aumento do Auxílio Brasil para R$ 600 às vésperas das eleições, 55% dos eleitores que recebem o benefício afirmam que a situação econômica do país piorou nos últimos meses, segundo pesquisa Datafolha feita de 20 a 22 de setembro.

Mais vulneráveis às altas acumuladas de preços de alimentos e do custo de vida, nesse grupo apenas 21% dizem ter percebido uma melhora do país, e 23% não notaram mudanças.

O instituto ouviu 6.754 eleitores com mais de anos, em 343 municípios de todas as regiões do país. Para o grupo de beneficiários do Auxílio Brasil, a margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Quando avaliam sua situação econômica individual, 46% dos cadastrados no programa também enxergam uma piora, ante os 31% que dizem não ter notado mudanças e os 23% que comemoram uma melhora.

Além disso, o instituto também mediu que 54% dos que recebem o benefício dizem acreditar que a vida ficará melhor, caso o líder nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), retorne à Presidência da República.

O dado da pesquisa Datafolha também aponta que 20% dos beneficiários não esperam mudanças com o retorno do petista, e outros 20% imaginam que tudo piore. Entre os que não fazem parte do programa, 40% esperam uma melhora com a volta do petista; 30%, uma piora; 24,5%, que tudo fique como antes.

No caso de um eventual novo mandato de Bolsonaro, apenas 17% dos beneficiários esperam uma melhora, 36% dizem que a vida deve ficar igual, e 43% esperam que as coisas piorem.

Quando considerados todos os entrevistados, inscritos ou não no programa de transferência de renda, a perspectiva de um terceiro mandato de Lula é recebida com otimismo por 43,5%, enquanto 23,5% responderam que tudo deve ficar como está e 27% têm a avaliação de que deve ficar pior.

Para Bolsonaro, 21% afirmam que a vida irá melhorar, 36% não esperam mudanças e 39% veem mais quatro anos do presidente com pessimismo. Desde novembro passado, quando substituiu o Bolsa Família –marca dos governos petistas– pelo novo programa, o governo tenta ganhar terreno entre o eleitorado de menor renda.

No fim de julho, a Folha de S.Paulo mostrou que 350 mil famílias entram, em média, na fila do Auxílio Brasil por mês, um aumento em relação a 2019, quando eram 200 mil. Para especialistas, é um reflexo do aumento da pobreza e de interesse dos brasileiros de menor renda que receberam o auxílio emergencial durante a pandemia.

Mesmo com o aumento do benefício para R$ 600, apenas 5 das 17 capitais analisadas pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) tinham cesta básica abaixo do valor do benefício.

As cinco ficam no Nordeste: Recife (R$ 598,14), Natal (R$ 580,74), Salvador (R$ 576,93), João Pessoa (R$ 568,21) e Aracaju (R$ 539,57).