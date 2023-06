Bastidor: Lula se irrita com ministro por ‘fuga’ de reunião de mais de 9 horas

Silveira vem colecionando embates, ele se desentendeu com, Marina Silva, ao insistir na exploração de petróleo na foz do Amazonas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se irritou com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ligado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o ex-senador deixou a reunião ministerial de ontem após expor o balanço e as metas de sua pasta, e, assim, destoou dos colegas ao não participar do encontro todo – que durou nove horas e meia. À noite, o ministro embarcou para o Rio.

De acordo com relatos do núcleo duro do Executivo, Lula sentiu a falta de Silveira e determinou que ele retornasse à reunião desta quinta-feira, 15. O ministro alegou que deixou o encontro porque teve um mal-estar. O presidente disse que, se ele não estava bem, deveria ter procurado a equipe médica do Planalto, e não ido embora.

Silveira vem colecionando embates no governo. Ele se desentendeu com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao insistir na exploração de petróleo pela Petrobras na foz do Amazonas, apesar de o Ibama ter vetado a iniciativa. Também está em pé de guerra com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, por divergências sobre a política de reinjeção de gás em reservatórios de petróleo. Nesta sexta, o ministro afirmou preferir que Prates “feche a cara” a ver o “fracasso” do aumento da oferta de gás para a indústria.

De acordo com Lula, a reunião ministerial de ontem foi a penúltima do ano, e haverá um encontro de encerramento no final de 2023. Apesar da insatisfação do presidente, a situação de Silveira é considerada confortável. Com bom trânsito em Brasília, ele é ligado a Pacheco e ao ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Antônio Anastasia. Também é ex-senador por Minas Gerais, um dos principais colégios eleitorais do País. Silveira foi procurado pela reportagem, mas não retornou ao contato.

Estadão Conteúdo