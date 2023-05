Base de Lula quer quebrar sigilo de Bolsonaro e convocar Michelle e Heleno

O tema foi tratado numa primeira reunião preparatório do grupo aliado de Lula na última quarta-feira, 17

Com data definida para o início dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro na próxima terça-feira, 25, os parlamentares que integram a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso já discutem os nomes que pretendem convocar. Deputados e senadores governistas já planejam solicitar a quebra de sigilo bancário e telemático do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para identificar se ele atuou diretamente na organização dos atos golpistas.

Os ministros alojados no Palácio do Planalto, porém, ainda não decidiram qual estratégia vão adotar em relação ao ex-presidente Integrantes da “cozinha” de Lula – as pastas vinculadas à Presidência – avaliam que o melhor a se fazer é aguardar o desenvolvimento da CPMI.

Já na ofensiva montada no Congresso, os parlamentares alinhados ao Planalto querem convocar pessoas do círculo pessoal de Bolsonaro e que atualmente figuram como investigados em processos na Justiça, como o ex-ajudante de ordens da Presidência Mauro Cid – preso por envolvimento no esquema de fraudes de cartões de vacinação da família Bolsonaro. Outros nomes levantados pelo grupo são os de Ailton Barros, que chegou a arquitetar um golpe em conversas com Cid, e do ex-ministro Anderson Torres.

Os governistas ainda discutiram a convocação do terrorista Alan Diego dos Santos, que foi condenado na semana passada pela tentativa de explodir uma bomba no aeroporto de Brasília para impedir a posse de Lula no início deste ano. O criminoso era apoiador de Bolsonaro e arquitetou o plano no acampamento golpista montado em frente ao Quartel General do Exército, na capital federal, após a derrota do ex-presidente nas eleições do ano passado. O ‘timing’ perfeito para cada convocação ainda é negociado pelos deputados e senadores.

Um dos parlamentares que vai integrar a tropa de choque do governo na CPI afirmou que o nome do general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI durante o governo Bolsonaro, também foi discutido. O militar chegou a ser convocado para depor na CPI dos Atos Golpistas instalada na Câmara Legislativa do Distrito Federal, mas a convocação acabou convertida em convite e Heleno se recusou a comparecer. Agora, os aliados de Lula pretendem obrigá-lo a comparecer ao Congresso. Eles o classificam como a “figura que está no centro da bagunça” realizada no dia 8 de janeiro.

Autointitulados de “bloco democrático”, o grupo que reúne parlamentares de PT, PSOL, PCdoB, MDB, PDT, PSB, PSD e União Brasil quer que o relatório da CPMI seja tratado como a documentação da “tentativa de golpe” ocorrida no País.

Para aprovar essa bateria de convocações de aliados de Bolsonaro,os aliados mais próximos de Lula terão de convencer os nomes do Centrão que compõem a base governista.

Uma nova reunião do grupo deve ocorrer entre segunda e terça da semana que vem, antes da instalação da comissão para bater o martelo sobre a linha de atuação nas primeiras sessões e os cargos importantes a serem ocupados na mesa diretora. O cargo de relator ainda está em disputa, com chances maiores de ser entregue aos senadores Eduardo Braga (MDB-PA) ou Renan Calheiros (MDB-AL). Já a presidência é dada como do deputado Arthur Maia (União Brasil-BA).

Segundo um parlamentar petista, o deputado Arthur Maia, embora não seja alinhado ao governo, tem dito em conversas reservadas que vai conduzir os trabalhos da CPMI de maneira firme de modo a garantir que se identifiquem os mentores e financiadores dos atos golpistas.

CPMI em banho maria no Planalto

Enquanto os parlamentares governistas articularam as estratégias para a CPMI, os ministros que formam o círculo imediato no Palácio do Planalto colocaram em banho maria as articulações para minar o discurso bolsonarista e optaram por centrar todos os esforços na aprovação do arcabouço fiscal.

Assessores palacianos com salas no quarto andar do Palácio, onde ficam a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) e a Casa Civil, afirmam que está “tudo parado” nos preparativos do governo para fazer frente à ofensiva bolsonarista na CPMI.

A tônica na sede do governo é que os trabalhos da CPMI só devem avançar, de fato, após a aprovação do novo marco fiscal. A Câmara aprovou nesta quarta-feira, 17, a tramitação em regime de urgência do arcabouço. O projeto elaborado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), foi alçado ao posto de prioridade máxima do governo por cumprir o papel de primeira grande medida econômica que servirá de base para reformas posteriores na área.

