Bancos bloqueiam contas bancárias de Daniel Silveira

A determinação do ministro faz parte da decisão estipulada por Moraes ontem contra o parlamentar por descumprimento das medidas cautelares

O Banco Central atendeu a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e bloqueou imediatamente as contas bancárias do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).

A determinação do ministro faz parte da decisão estipulada por Moraes ontem contra o parlamentar por descumprimento das medidas cautelares impostas, como o uso da tornozeleira eletrônica. Na decisão, o ministro ordena que o bloqueio seja imediato e que ele fique impedido inclusive de receber transferências.

Segundo o ministro, Silveira descumpriu as medidas em 27 ocasiões, entre elas quando o deputado desligou a tornozeleira e participou de eventos públicos. No Dia do Trabalhador, que ocorreu no último domingo (1º), o bolsonarista participou de, ao menos, três manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) e contra o Supremo.

Tornozeleira

Nesta quarta-feira (04), o parlamentar se recusou a colocar a tornozeleira eletrônica “pois está cumprindo o decreto do presidente da República”. Com isso, a multa de Silveira subiu para R$ 405 mil, valor que é a soma das multas diárias importas por desrespeito as medidas restritivas.