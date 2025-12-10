Bacellar pede licença do mandato de deputado no RJ e só retorna em 2026

YURI EIRAS

O deputado estadual Rodrigo Bacellar (União), presidente afastado da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu nesta quarta-feira (10) licença de dez dias do mandato.



O ofício protocolado prevê a licença até o dia 19 de dezembro, data que vai emendar com o fim do ano legislativo na Alerj, que vai até o dia 18. Assim, Bacellar só deve retomar a atuação como deputado em 2026.



Em nota, a assessoria do deputado afirma que a licença é para “tratar assuntos de caráter particular”, sem detalhar quais.



Bacellar havia sido preso na última quarta-feira (3) pela Polícia Federal, em determinação do ministro Alexandre de Moraes, sob suspeita de envolvimento com o vazamento da operação que prendeu o ex-deputado TH Joias, em setembro. TH trocou mensagens com Bacellar na véspera da operação e no dia em que foi preso.



A defesa nega relação de Bacellar com o vazamento.



Nesta segunda-feira (8), a Alerj decidiu pela soltura de Bacellar. Moraes, então, impôs medidas cautelares. O deputado está usando tornozeleira eletrônica e seguirá afastado do cargo de presidente da Alerj até o fim das investigações.